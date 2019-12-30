Власти Петербурга сообщили о росте промышленного производства в 2019 году на 4,8%

В Смольном рассказали о темпах роста отрасли.

В Петербурге увеличивается промышленное производство. Показатели выросли на 4,8 процентов за 2019 год. В городе лидируют такие отрасли как выпуск электрического оборудования, изготовление одежды, создание прочих транспортных средств, включая судостроительное направление. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Напомним, что в 2018 году рост промышленного производства также составлял 5 процентов. По результатам 2019 года индекс составил 104,8 процента к уровню 2018 года. В высокотехнологичном секторе производства наблюдается особый рост отрасли, связанной с лекарственными средствами и материалами. Показатели говорят об увеличении данного вида производства на 6,3 процента.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Белгороде в магазине детских игрушек продавали контрафактные сигареты.

Фото: Piter.tv

