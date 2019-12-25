С весны в Петербурге оштрафовали 454 любителей водного отдыха, из них 140 гидроциклистов (50 человек взяли транспорт на прокат), остальные – владельцы катеров, моторных лодок. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Северо-Западу.
Чаще всего петербуржцы управляли маломерными судами без прав – 82 случая, также горожане нарушали правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах – 22 случая.
Один из таких случаев произошел совсем недавно. В Петербурге оштрафовали гидроциклиста, нарушившего правила плавания в Финском заливе.
Фото: pexels.com
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