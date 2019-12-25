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С весны в Петербурге оштрафовали 454 любителей водного отдыха
Сегодня, 15:06
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С весны в Петербурге оштрафовали 454 любителей водного отдыха

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Чаще всего нарушения происходят на Неве, Малой Неве, Малой Невке и в акватории Морского порта.

С весны в Петербурге оштрафовали 454 любителей водного отдыха, из них 140 гидроциклистов (50 человек взяли транспорт на прокат), остальные – владельцы катеров, моторных лодок. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Северо-Западу. 

Чаще всего петербуржцы управляли маломерными судами без прав – 82 случая, также горожане нарушали правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах – 22 случая. 

Один из таких случаев произошел совсем недавно. В Петербурге оштрафовали гидроциклиста, нарушившего правила плавания в Финском заливе.

Фото: pexels.com

Теги: гидроциклисты, штрафы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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