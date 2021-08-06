В Петербурге оштрафовали гидроциклиста, нарушившего правила плавания в Финском заливе

Мужчина и ранее привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Сотрудники транспортной полиции задержали гидроциклиста, нарушившего правила плавания и пользования водными объектами в Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 6 августа. Им оказался 29-летний мужчина, который взял гидромотоцикл на прокат.

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Его оштрафовали на 4000 рублей. Материалы дела переданы в комитет по транспорту.

Напомним, сотрудники транспортной полиции заметили мужчину ещё на Малой Невке. Однако на участке реки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса в будни дни с 9 до 12 часов запрещено движение для маломерных судов. Сотрудники попросили гидроциклиста остановиться, но тот благополучно проигнорировал требования правоохранителей.

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Видео: пресс-служба УТ МВД по СЗФО