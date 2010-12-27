В Петербурге осенью начнут штрафовать за нарушения на платных парковках

Система платных парковок в центре — трехлетняя проблема для Смольного.

Во вторник, 20 августа, стало известно, что петербургская система штрафов за нарушения на платных парковках заработает к сентябрю. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов.

Работаем, скоро заработает, будем собирать штрафы. То, что это заработает с августа — сентября, у меня сомнений нет отметил он

Как именно будет работать эта система наказания неизвестно.

Напомним, что трудности в наказании "зайцев автолюбителей" начались еще в самом начале. Так как по законодательству инспекторы ГИБДД не могли предоставлять информацию из базы данных, а ГКУ "Центр управления парковками Санкт-Петербурга" не мог составлять административные протоколы о нарушителях. Именно поэтому долгое время платные парковки в центре Петербурга были "бесплатными".

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Фото:Pixabay