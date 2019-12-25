В Петербурге орнитолог-любитель сфотографировал зимородка

Эта птица включена в Красные книги Петербурга и Ленобласти.

В воскресенье, 22 ноября, жители Петербурга заметили на одном из деревьев редкую для города птицу – обыкновенного зимородка. Красочными кадрами поделилась в сети орнитолог-любитель Татьяна Ливеровская.

Из-за яркого оперения на спине эту птицу чаще всего называют "голубым зимородком". Он включен в Красные книги Петербурга и Ленобласти. В городе на Неве зимородки гнездятся в Красносельском и Петродворцовом районах. Они зимуют на незамерзающих реках, впадающих в Финский залив.

Обыкновенный зимородок – это мелкая птица, немного крупнее воробья. Длина крыла составляет 7-8 см, размах крыльев – примерно 25 см, а масса 25-45 г. Зимородки любят уединение, поэтому увидеть их удается редко. Голос – прерывистый писк. Продолжительность жизни примерно 15 лет.

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Фото: ВКонтакте / Природа и животные | СПб и Ленинградская область