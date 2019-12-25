В Петербурге заметили снегирей

Снимками пернатых поделились в соцсетях.

Конец ноября в Петербурге радует любителей фотоохоты прилетом множества пернатых гостей.

Помимо сов, замеченных на Елагином острове накануне, фотографы поделились снимками снегирей, прилетевших в Северную столицу на зимовку. Фотографии были опубликованы в группе соцсети "ВКонтакте" под названием "Птицы СПб и России".

Очень искал встречи с снегирями, теперь чувствую, что эти товарищи ещё успеют надоесть. А может просто будут радовать своими нарядами всю зиму – написал автор фотографий, Антон Кубышкин.

Отмечается, что снимки были сделаны 21 ноября на Елагином острове. Фотограф также делал снимки птиц в начале ноября, когда их уже можно было заметить в Северной столице.

Фото: Антон Кубышкин (Птицы СПб и России / ВКонтакте)