В Петербурге заметили снегирей

Конец ноября в Петербурге радует любителей фотоохоты прилетом множества пернатых гостей.
Помимо сов, замеченных на Елагином острове накануне, фотографы поделились снимками снегирей, прилетевших в Северную столицу на зимовку. Фотографии были опубликованы в группе соцсети "ВКонтакте" под названием "Птицы СПб и России".
Очень искал встречи с снегирями, теперь чувствую, что эти товарищи ещё успеют надоесть. А может просто будут радовать своими нарядами всю зиму
– написал автор фотографий, Антон Кубышкин.
Отмечается, что снимки были сделаны 21 ноября на Елагином острове. Фотограф также делал снимки птиц в начале ноября, когда их уже можно было заметить в Северной столице.
Фото: Антон Кубышкин (Птицы СПб и России / ВКонтакте)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все