В Петербурге организуют дополнительные рабочие места для безработных

В базе данных представлено более 25 тысяч вакансий.

Дополнительные рабочие места для временного трудоустройства безработных организуют в Петербурге. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, прорабатывается вопрос организации стажировок для незанятых жителей города, а также расширение программ опережающей переподготовки работников.

На учете в Петербурге состоят не менее 17 тыс. безработных. В базе данных представлено более 25 тысяч вакансий.

Ранее эксперт рассказала о самых востребованных профессиях в Петербурге. Вторую строчку занимают вакансии IT-сферы – более 6 400 новых вакансий или 14%. Тройку закрывает область строительства, недвижимости и эксплуатации - 8 % или более 3 700 новых вакансий.

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