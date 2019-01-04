В Петербурге муниципальным властям хотят разрешить заливать дворовые катки

Чтобы узнать мнение горожан, проведут общественные слушания.

Депутат Денис Четырбок предложил разрешить муниципальным властям заливать лед в хоккейных коробках. Его инициативу поддержал губернатор Александр Беглов. Об этом 1 апреля парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

На данный момент таких полномочий у муниципалитетов нет. Если местные власти каток все же заливают, то рискуют получить предписание от контролирующих ведомств.

На мой взгляд, так быть не должно, тем более что хоккейная коробка — это один из видов спортивных площадок, а полномочия по их содержанию переданы как раз органам местного самоуправления. пояснил Четырбок.

На данный момент готовится соответствующий законопроект. Далее комитету по благоустройству предстоит провести общественные слушания.

Ранее глава НИИ скорой помощи Петербурга заявил о том, что горожане калечатся там, где отдыхают. Из-за закрытых границ все травмы приходятся непосредственно на наши склоны и катки.

Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom