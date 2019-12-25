  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге оптимизировали порядок хранения и закупок лекарств и медизделий
Сегодня, 15:43
51
IRINA_CHALKINA

В Петербурге оптимизировали порядок хранения и закупок лекарств и медизделий

0 0

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города.

В Северной столице власти города намерены оптимизировать порядок хранения и закупок лекарств и медизделий Соответствующее постановление уже подписал градоначальник Александр Беглов. 

В документе идет речь о порядке закупок, хранения и списания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС в части медицинского имущества, медикаментов и медицинских изделий. 

Изменения внесены для того, чтобы документ соответствовал современным требованиям. 

Ранее мы сообщали о том, что Оксану Маталину назначили председателем Комитета по делам записи актов гражданского состояния

Фото: Piter.TV

Теги: аптеки, беглов, лекарства, медикаменты, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии