В Петербурге оптимизировали порядок хранения и закупок лекарств и медизделий

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города.

В Северной столице власти города намерены оптимизировать порядок хранения и закупок лекарств и медизделий Соответствующее постановление уже подписал градоначальник Александр Беглов.

В документе идет речь о порядке закупок, хранения и списания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС в части медицинского имущества, медикаментов и медицинских изделий.

Изменения внесены для того, чтобы документ соответствовал современным требованиям.

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