Садовники определят места, где петербуржцы смогут высаживать деревья

Жителям города позволят самостоятельно высаживать растения, но в разрешенных для этого местах.

Садовники Петербурга определят места, в которых местные жители смогут самостоятельно высаживать деревья и кустарники. Соответствующий требованиям перечень будет сформирован и опубликован на сайте Смольного. Проектом занимаются в Комитете по благоустройству. Чиновники либо одобрят адреса, либо предложат альтернативные площадки.

Таким образом активистское движение "Деревья петербурга" хочет объединить граждан, предоставив им совместное занятие. Чиновники готовы предоставить помощь в социально значимом начинании и представить существующие ресурсы. Глава управления садово-парковыми хозяйствами Петербурга Сергей Ляховенко рассказал, что эксперты внесут предложения о том, какие деревья лучшего всего высаживать в данном климате, а также сколько саженцев необходимо для конкретной территории.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Петроградке обустроили Дивенский сад.

Фото: Piter.tv

