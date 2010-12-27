На Петроградке обустроили Дивенский сад

Сквер на пересечении Дивенской улицы и Каменноостровского проспекта облагородили, пишет пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
В маленьком Дивенском саду нашли место для детской площадки, привели в порядок дорожки и газоны, поставили урны. Также на зеленом островке установили огромную дугообразную скамейку, чтобы всем хватило места для отдыха.
Сквер благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом году в Петербурге строятся и ремонтируются 145 садов, парков, скверов, набережных, пляжей и внутриквартальных территорий. Большинство из них уже открыты для петербуржцев.
Ранее дикое поле в Купчино превратилось в сквер.
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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