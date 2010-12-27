На Петроградке обустроили Дивенский сад

В маленьком сквере нашли место для детской площадки и огромной скамьи.

Сквер на пересечении Дивенской улицы и Каменноостровского проспекта облагородили, пишет пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

В маленьком Дивенском саду нашли место для детской площадки, привели в порядок дорожки и газоны, поставили урны. Также на зеленом островке установили огромную дугообразную скамейку, чтобы всем хватило места для отдыха.

Сквер благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом году в Петербурге строятся и ремонтируются 145 садов, парков, скверов, набережных, пляжей и внутриквартальных территорий. Большинство из них уже открыты для петербуржцев.

Ранее дикое поле в Купчино превратилось в сквер.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга