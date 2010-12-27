Дикое поле в Купчино превратилось в сквер

Теперь возле пятого дома можно комфортно отдохнуть.

Дикую зеленую территорию на Купчинской улице облагородили, передает пресс-центр комитета по благоустройству. На участке появились нормальные дорожки, садовая мебель и детская площадка с вертушками и качелями.

В сквере расположилась альпийская горка с многолетниками. Здесь же высадили более 800 молодых кустарников.

Благоустройство в этом районе хотят продолжать в следующем году – есть планы по обустройству спортивной зоны по соседству.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о штормовом ветре в пятницу

Фото: Комитет по благоустройству в Санкт-Петербурге