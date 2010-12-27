Дикое поле в Купчино превратилось в сквер

Дикую зеленую территорию на Купчинской улице облагородили, передает пресс-центр комитета по благоустройству. На участке появились нормальные дорожки, садовая мебель и детская площадка с вертушками и качелями.
В сквере расположилась альпийская горка с многолетниками. Здесь же высадили более 800 молодых кустарников.
Благоустройство в этом районе хотят продолжать в следующем году – есть планы по обустройству спортивной зоны по соседству.
Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о штормовом ветре в пятницу
Фото: Комитет по благоустройству в Санкт-Петербурге
Обсуждение ( 0 )