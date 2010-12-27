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Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в пятницу
Сегодня, 16:32
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nastya960

Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в пятницу

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Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и дожди.

В Петербурге 13 сентября ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, дожди, местами ливни.  Об этом предупредило главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, основываясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:

  • нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;
  • машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
  • при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;
  • также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.

При сильном ливне:

  • лучше остаться дома или на работе;
  • если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
  • если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: pixabay 

 

Теги: погода, штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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