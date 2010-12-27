Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в пятницу

Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и дожди.

В Петербурге 13 сентября ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, дожди, местами ливни. Об этом предупредило главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, основываясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В связи с этим МЧС дает рекомендации населению при сильном ветре:

нужно убирать хозяйственные вещи с балкона и двора, закрыть окна;

машину желательно поставить в гараж или за его неимением парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

при нахождении на улице, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения;

также стоит избегать деревьев и сооружения повышенного риска: мосты, линии электропередач и т.д.

При сильном ливне:

лучше остаться дома или на работе;

если ливень застал Вас на улице, укройтесь в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

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