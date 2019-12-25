В Петербурге определился районный лидер по вводу жилья в мае

Больше всего жилья ввели в Приморском районе.

В минувшем мае в Петербурге ввели в эксплуатацию 30 домов на 2214 квартир или свыше 86 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в пресс-службе комитета по строительству.

Лидером по вводу жилья в мае оказался Приморский район, где ввели в эксплуатацию более 74 "квадратов" жилья или один дом с 2121 квартирой. Второе место в этом рейтинге занял Центральный район с одним домом на 65 квартир, а третью строчку завоевал Выборгский, где за месяц ввели 13 квартир общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров.

Также в мае заработали школа на 1100 мест в Приморском районе, складское здание в Пушкинском районе, комплекс зданий фармацевтического производства в Петродворце и еще пять объектов.

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Фото: Piter.TV