В Кудрово построили два новых детских сада

Общая стоимость работ составила 340 миллионов рублей.

В ЖК "Капитал" и "Новый Оккервиль" в Кудрово завершено строительство двух детских садов на 300 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Трехэтажные здания спроектированы в качестве пристройки к жилым домам с благоустроенной территорией и безопасными детскими площадками. Сейчас завершается комплексное оснащение и лицензирование на оказание образовательных услуг.

Строительство, стоимость которого составила 340 миллионов рублей, осуществлялось в рамках программы "Соцобъекты в обмен на налоги". После получения лицензии новые детские сады будут переданы в собственность муниципалитета.

Отметим, что в ближайшее время в Кудрово появится еще ряд образовательных учреждений: так, в течение 2020 и 2021 года откроются 3 детских сада на 295, 160 и 190 мест. Кроме того, открытие школы на 1000 мест запланировано на 2022 год.

Ранее мы рассказали о том, что новую школу построят также и в Мурино.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области