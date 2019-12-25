В Петербурге выбрали финалистов конкурса на создание памятника врачам

Победителем проекта стала "Красная дверь".

В Петербурге определили финалистов всероссийского конкурса на лучший проект памятника врача-героям, спасающих людей с коронавирусом. Как стало известно из пресс-конференции ТАСС, прошедшей онлайн 22 июня, первое место завоевала работа петербургского художника Дмитрия Силинского под названием "Красная дверь".

Работа Силинского выполнена в виде узнаваемого красного креста, вертикальная линия которого открывается словно дверь. Художник Алексей Сергиенко, один из организаторов конкурса, назвал "Красную дверь" интерактивным искусством. По словам Сергиенко, памятник уже заинтересовал арт-центр "Аврора" и несколько других городов. К проектам приглядывается и Махачкала, где 5 октября, в Международный день врача, планируют начать выставку проектов.

Также в финал вышли "Три врача" нижегородского архитектора Дмитрия Пермякова и работа "Камень с бронзой" художника Евгения Павлюченко из Волгограда. Победители, сообщили организаторы, набрали равное количество голосов, поэтому каждый получит по 100 тысяч рублей. Всего на конкурс поступило свыше 300 заявок, 120 работ отобрали согласно регламенту.

Медики федеральных больниц, заболевшие коронавирусом, получат выплаты из резервного фонда Петербурга.

Фото: голосование.врачи-герои.рф