В Петербурге определили район с самым большим количеством терминалов для вызова полиции

Всего в городе установлено 128 "Тревожных кнопок".

В Петербурге установлено 120 терминалов для связи с правоохранительными органами. Наибольшее количество оборудования – 40 штук – приходится на Петроградский район. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Второе место по количеству "тревожных кнопок" занимает далее идет Красносельский район с 32 терминалами. В кировском районе насчитывается 19 устройств, в Московском – 13, в Выборгском – 4, в Центральном – 3, в Невском – 2. Наконец, единственный терминал в Пушкине расположен на улице Льва Толстого.

Отметим, что системы можно использовать в любых экстренных ситуациях. Вызов передается в Городской мониторинговый центр. Несмотря на то, что сотрудники не ведут учет предотвращения нарушений, правоохранительная система благодаря системе работает более эффективно.

Ранее мы рассказали о том, что двое мужчин побили продавца и унесли из "Дикси" пиво с закуской.

Фото: Piter.TV