Двое мужчин побили продавца и унесли из "Дикси" пиво с закуской

Одного из воров уже поймали.

В двенадцатом часу ночи 28 августа в полицию обратилась 28-летняя управляющая магазина "Дикси" на Петроградской стороне. Как стало известно Piter.TV, женщина попросила разыскать двух воров, которые унесли товар и вдобавок побили её.

Около девяти часов вечера двое неизвестных вошли в магазин, приметили две бутылки пива и пачку чипсов и решили не платить за алкоголь и закуску. Мужчины применили к управляющей физическую силу, а затем скрылись из магазина с украденным.

По горячим следам полиция задержала 18-летнего ранее судимого парня, его приятеля пока разыскивают. Второму мужчине на вид 18-20 лет, он был одет в серые спортивные штаны и толстовку с капюшоном, при себе имел черный рюкзак.

Ранее мы рассказывали, что двух квартирных воров поймали в Петербурге после очередного ограбления.

Фото: pixabay