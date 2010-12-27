В Петербурге определили победителей конкурса "Семья года"

Награждение происходило по трём номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья" и "Хранитель традиций".

В понедельник, 3 июня, комитет по социальной политике Северной столицы провёл заседание регионального конкурса "Семья года", в рамках которого были определены победители в трёх основных номинациях. Всего в конкурсе приняло участие 19 семей. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

В результате голосования в номинации "Многодетная семья" победу одержала семья Али Иршад Мухаммад Рамзана и Елены Сергеевна Мальхановой. Победителями в номинации "Молодая семья" стали Воронцовы Андрей Сергеевич и Вера Георгиевна. А "Хранителями традиций" была признана семья Маркеевых Сергея Сергеевича и Юлии Борисовны.

Все победители регионального конкурса будут направлены на Всероссийский конкурс "Семья года", где можно будет рассказать о своих близких на всю страну.

Ранее мы писали, что в Петербурге определены победители конкурса мастерства тренеров.

Фото:pixabay