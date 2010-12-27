В Петербурге определены победители конкурса мастерства тренеров

На протяжении почти двух месяцев выбирали лучшего.

Более 20 тренеров города Санкт-Петербург и Ленинградской области представили свои творческие работы на конкурсе. Все участники - сотрудники учреждений, подведосмственных Комитету по физической культуре и спорту администрации Северной столицы и области.

12 апреля были подведены итоги заочного конкурса, в результате которого была определена шестерка финалистов. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Первое место на конкурсе определения мастерства заняла Евгения Королькова, тренер по баскетболу из Спортивной школы олимпийского резерва Василеостровского района. На втором месте - Кристина Яремчук, волейбольный тренер из Спортивной школы олимпийского резерва "Невские звезды". Замыкает тройку финалистов Светлана Кузнецова, которая является тренером по спортивному ориентированию из Спортивной школы олимпийского резерва имени Владимира Коренькова.

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Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга