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В Петербурге в коррупции обвинили оперуполномоченного уголовного розыска
Сегодня, 15:41
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smirenny

В Петербурге в коррупции обвинили оперуполномоченного уголовного розыска

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Оперуполномоченного поймали с поличным. Расследование дела продолжается.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о коррупции в отношении 26-летнего оперуполномоченного ОМВД по Пушкинскому району. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По информации следствия, 19 апреля 2019 года обвиняемый получил от петербуржца 15 тысяч рублей и муляж денег на 95 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ОМВД должен был отказаться возбуждать уголовное дело, после чего его задержали с поличным. 

Если вину оперативника докажут, то его уволят из органов внутренних дел, он понесет наказание в соответствии с действующим законом. Расследование дела еще не закончено.

Ранее мы писали, что в  акции с нацистской символикой в Петербурге собирались принять участие несовершеннолетние.

Фото: Piter.TV

Теги: коррупция, получение взятки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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xbxcbx
Сегодня 15:56

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