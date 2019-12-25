В Петербурге в коррупции обвинили оперуполномоченного уголовного розыска

Оперуполномоченного поймали с поличным. Расследование дела продолжается.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о коррупции в отношении 26-летнего оперуполномоченного ОМВД по Пушкинскому району. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, 19 апреля 2019 года обвиняемый получил от петербуржца 15 тысяч рублей и муляж денег на 95 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ОМВД должен был отказаться возбуждать уголовное дело, после чего его задержали с поличным.

Если вину оперативника докажут, то его уволят из органов внутренних дел, он понесет наказание в соответствии с действующим законом. Расследование дела еще не закончено.

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Фото: Piter.TV