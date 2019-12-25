В акции с нацистской символикой в Петербурге собирались принять участие несовершеннолетние

У молодых людей были с собой знамена и баллончики с краской.

Компания молодых людей пыталась провести акцию с демонстрацией нацистской символики. Их действия прервали сотрудники Центра "Э" ГУ МВД, сообщила пресс-служба региональной полиции.

Акция собирались провести 20 апреля в Московском парке Победы. 27 человек в возрасте от 16 до 21 года доставили в полицию, среди них были также девушки. У хулиганов изъяли знамена, баллончики с краской и аэрозольное пусковое устройство.

24 человек привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Материалы дела рассмотрит суд. С несовершеннолетними провели беседу, после чего передали родителям.

Сейчас в Петербурге готовятся к протестной акции в поддержку Алексея Навального. Piter.TV заметил в центре города автобусы, которые, по всей видимости, будут использовать для трансфера задержанных, а также железные ограждения.

Фото: Piter.TV