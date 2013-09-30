В Петербурге опечатали еще 3 торговых центра и 9 точек общепита

Всего было проверено 634 объекта в 10 районах.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подвел итоги рейдов, проведенных за неделю. Согласно данным, в 10 районах было проверено 634 объекта, всего нашли 41 нарушение.

Вместе с инспекторами ККИ проверку провели сотрудники Роспотребнадзора Петербурга. Санитарные врачи опечатали 9 точек общепита и 3 торговых центра – "Фиолент", "Остров" и "Солнечный". Были составлены 128 протоколов. Штраф заплатят 18 посетителей кафе и ТЦ, в том числе за курение кальяна и отказ надеть СИЗ после предупреждения.

Отмечается, что было проинспектировано 20 торговых центров, Василеостровский продовольственный рынок, кафе, магазины. Большая часть предприятий соблюдает все требования санитарной безопасности.

Ранее мы писали, что автобусных рейсов между Петербургом и Таллином стало в три раза больше.

Фото: Piter.tv