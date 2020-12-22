Автобусных рейсов между Петербургом и Таллином стало в три раза больше

Рейсы ходят ежедневно в 07:30 и 17:15.

В прошлую среду, 9 июня, на дороги вернулся автобусный маршрут Петербург – Таллин. Поскольку спрос на направление высокий, изначально запланированные 4 рейса в неделю увеличили до 14. Об этом сообщила пресс-служба Lux Express Group.

По словам специалистов, 70% билетов на будущие рейсы в июне уже распроданы. По словам генерального директора АО "Евролайнс" Райта Реммеля, за первую неделю автобусы были загружены больше, чем на 84%. Он отметил, что те, кто пересекал границу пешком, более комфортно съездили в столицу Эстонии и в Петербург. Но воспользоваться этой возможностью удалось не всем, поскольку поездки с туристической целью запрещены.

Автобусы из Петербурга уезжают в 7:30 и 17:15, автобусы из Таллина уходят в 7:00 и 15:45 ежедневно.

Ранее мы писали, что между столицами в июне запустят дополнительные двухэтажные поезда.

Фото: Piter.tv