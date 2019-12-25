Между столицами в июне запустят дополнительные двухэтажные поезда

Всю актуальную информацию можно узнать на сайте РЖД или в кассах.

В июне будут запущены дополнительные поезда, которые будут курсировать между Петербургом и Москвой, передает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Приобрести билеты, в том числе на двухэтажные поезда, можно в кассах. Вся дополнительная актуальная информация опубликована на официальном сайте РЖД и в приложении.

Отмечается, что все составы обрабатывают, а в вагонах установлены обеззараживающие воздух установки. Пассажиров предупреждают о необходимости носить маски и перчатки.

Ранее мы писали, что в выходные из Петербурга в Выборг пустят дополнительные "Ласточки".

Фото: Piter.tv