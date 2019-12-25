В Петербурге онкологи впервые провели уникальную операцию по удалению челюстной опухоли

Заведующая отделения опухолей головы и шеи № 8 СПб ГБУЗ "ГКОД" Диана Алексеева отметила, что данная методика перспективная. Так как никто не заметит, что данная пациентка была прооперирована, врачи смогли сохранить ей даже улыбку.

Врачи-онкологи "Городского клинического онкологического диспансера" впервые в Петербурге провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли верхней челюсти без наружного разреза. Все это произошло в рамках одного оперативного вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Сначала было проведено предоперационное цифровое планирование с изготовлением шаблонов конструкций на 3D-принтере, после была 15-часовая операция. И затем пациентка в течение 14 дней проходил реабилитацию в стационаре. Сейчас она находится под динамическим наблюдением специалистов.

Заведующая отделения опухолей головы и шеи № 8 СПб ГБУЗ "ГКОД" Диана Алексеева отметила, что данная методика перспективная. Так как никто не заметит, что данная пациентка была прооперирована, врачи смогли сохранить ей даже улыбку.

Ранее онколог объяснила, почему важен регулярный скрининг онкологических заболеваний.

Фото: пресс-служба Комздрава