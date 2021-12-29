Онколог объяснила, почему важен регулярный скрининг онкологических заболеваний

Юлия Михеева напомнила, что многие виды онкологии можно предупредить, если вести здоровый образ жизни.

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака. Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии, врач-онколог, кандидат медицинских наук Клинической больницы Св. Луки Юлия Михеева рассказала "Петербургскому дневнику", почему важна ранняя диагностика и насколько верно мнение, что рак "молодеет".

Действительно, сейчас может сложиться впечатление, что рак "помолодел". Но я бы отметила прежде всего изменение диагностических возможностей в медицине. Юлия Михеева, онколог

Специалист отметила, что рост онкологических диагнозов связан именно с улучшением диагностики. А чем раньше обнаруживается опухоль, тем больше шансов на излечение, отметила онколог.

Юлия Михеева напомнила, что многие виды онкологии можно предупредить, если вести здоровый образ жизни: полноценно отдыхать, правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.

Онколог отметила, что очень важно постоянно проходить профилактические осмотры, диспансеризации. Особо важно помнить про скрининг людям, у которых есть родственники с онкологическими заболеваниями.

Ранее стало известно, что в Петербурге за время пандемии выросло число онкобольных с запущенной стадией.

Фото: Piter.tv