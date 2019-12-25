В Петербурге онкобольных заставили стоять на улице из-за пандемии коронавируса

Ожидание на улице длилось более получаса.

В среду, 25 марта, стало известно, что из-за "коронавирусных" ограничений пациенты онкоцентра в Песочном вынуждены ожидать приёма в очереди на улице. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам пациентов, в больнице заявили, что в учреждение могут входить лишь по десять человек. В итоге скопилась очередь более чем из 30 человек. В общей сложности онкобольные петербуржцы простояли в очереди около получаса.

Петербуржцы возмутились такому нововведению учреждения. Горожане считают, что они так быстрее заболеют, потому что на улице скапливаются огромные очереди.

Ранее мы сообщали о том, что в Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы.

Фото:pixabay