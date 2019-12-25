В Петербурге окончательно закрылась сеть ресторанов "Две палочки"

Теперь ресторан будет работать исключительно на доставку.

В Петербурге закрываются последние два ресторана сети "Две палочки". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Они находятся на улице Одоевского и Московском проспекте. В сентябре организация сообщила о том, что полностью закрывает свои рестораны и полностью переходит на доставку.

В сентябре 2022 года мы закрываем свои рестораны и полностью переходим на доставку. Ваши любимые блюда никуда не уходят! Наоборот, они готовы отправиться к вам домой, чтобы стать ещё ближе. говорится в сообщении.

Первый ресторан этой сети был открыл в Петербурге в 2003 году.

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