Вице-губернатор Петербурга рассказал, в каких отраслях вырос индекс промышленного производства

Самый активный рост замечен в производстве кожи и изделий из кожи.

Вице-губернатор Валерий Москаленко рассказал о состоянии экономики Петербурга на текущий момент. По итогам 8 месяцев она находится в положительной зоне.

По словам чиновника, позитивная динамика сохраняется в области промышленного производства. Стабильность наблюдается в области жилищного строительства. В целом экономика города справляется с санкционным давлением, отметил Москаленко. Город работает над тем, чтобы стимулировать деловую активность на территории Петербурга.

В январе-августа 2022 года оборот организаций составил 21,3 трлн рублей. Активный рост ИПП зафиксирован в производстве кожи и изделий из кожи, одежды текстильных изделий, бумаги и бумажных изделий. Кроме того, увеличилось производство мебели, резиновых и пластмассовых изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, пищевых продуктов.

Индекс потребительских цен в августе 2022 составил 109,3% к декабрю 2021 года.

Оборот розничной торговли по итогам 8 месяцев составил 1,3 трлн рублей. Таким образом, наблюдается снижение в сопоставимых ценах на 8,6% за аналогичный период в прошлом году. Это связано с отрицательной динамикой в непродовольственном сегменте на 14,1%. При этом продажа пищевых продуктов и табачных изделий выросла на 2,5%.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге 8 тыс. безработных.

Фото: Piter.tv