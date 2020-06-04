В четверг, 4 июня, стало известно о том, что в Петербурге около 600 больных коронавирусом находятся в реанимации. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, в Северной столице ежедневно госпитализируют порядка 750 человек. При этом аналогичное количество человек выписываются.
Отмечается, что в Петербурге есть примерно 1700 аппаратов ИВЛ. В настоящий момент задействовано 40% из них. Также Лисовец отметил, что ремонт соответствующих аппаратов может обходиться в сумму от 200 тысяч до миллиона рублей. Чаще всего специалисты заменяют датчики кислорода, аккумуляторы и уплотнительные элементы.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса.
Фото:pixabay
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