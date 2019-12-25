Из больниц выписали 364 человека.

За последние сутки в России подтвердили 8 831 случай коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3374 случаев (38,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 52. За последние сутки умерли 169 человек, в том числе 24 человека в Петербурге.

За последние сутки выписано 8 666 человек, в том числе 364 человека в Петербурге и 78 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV; ИЦК