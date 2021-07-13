В Петербурге оказалось лишь 7,7% безбилетников в общественном транспорте

За полгода 2023-го контролеры проверили факт оплаты проезда у 20 млн пассажиров наземного транспорта.

За полгода 2023-го контролеры проверили факт оплаты проезда у 20 млн пассажиров наземного транспорта. Лишь 7,7% из них оказались безбилетниками. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту в понедельник, 31 июля.

За этот период проведено более 1 млн проверок на 440 маршрутах. На пассажиров, решивших сэкономить, были составлены акты о выявленном нарушении. Штраф за неоплату проезда составляет 500 рублей.

В ведомстве напомнили, что ни один из проверяющих не имеет права просить пассажира оплатить штраф за безбилетный проезд на месте.

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Фото: Piter.TV