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В Петербурге оказалось лишь 7,7% безбилетников в общественном транспорте
Сегодня, 21:23
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В Петербурге оказалось лишь 7,7% безбилетников в общественном транспорте

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За полгода 2023-го контролеры проверили факт оплаты проезда у 20 млн пассажиров наземного транспорта.

За полгода 2023-го контролеры проверили факт оплаты проезда у 20 млн пассажиров наземного транспорта. Лишь 7,7% из них оказались безбилетниками. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту в понедельник, 31 июля.

За этот период проведено более 1 млн проверок на 440 маршрутах. На пассажиров, решивших сэкономить, были составлены акты о выявленном нарушении. Штраф за неоплату проезда составляет 500 рублей.

В ведомстве напомнили, что ни один из проверяющих не имеет права просить пассажира оплатить штраф за безбилетный проезд на месте.

Ранее на Piter.TV: с конца июля в Петербурге временно закроют два трамвайных маршрута.

Фото: Piter.TV

Теги: безбилетники, общественный наземный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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