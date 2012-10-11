С конца июля в Петербурге временно закроют 2 трамвайных маршрута

Электротранспорт будет недоступен на время работ по строительству трамвайных съездов.

В ночь на 31 июля трамвайные маршруты №58 и №100 закроют на несколько дней. Об этом сообщил Telegram-канал "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Трамваи будут недоступны для пассажиров в связи со строительством трамвайных съездов на улице Руставели и проспекте Просвещения. Маршруты перестанут действовать с ночи 31 июля до 3 августа, а также с 6 по 10 августа и с 13 по 14 августа.

Пассажиров предупредили о необходимости воспользоваться любым другим доступным транспортом.

Ранее мы сообщили о том, что маршруты двух автобусов в Петербурге изменятся с 31 июля.

Фото: Piter.TV