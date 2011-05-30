Изменения коснутся маршрутов автобусов №121 и №211Э.

Маршруты двух автобусов в Петербурге изменятся с 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Изменения коснутся маршрутов автобусов №121 и №211Э. Первый автобус будет следовать по боковому проезду улицы Руставели и далее по Лужской улице. В его маршруте также появится остановка "Улица Руставели, 48".

Второй автобус начнет следовать в Сестрорецке по Приморскому шоссе, улицы Мосина, улице Володарского, Северному переулку и Приморскому шоссе в оба направления. В городе он будет делать остановки "Разлив", "Рыбацкая", "Администрация" и "Улица Борисова".

Ранее мы сообщали, что на Пулковском шоссе вновь полыхал лазурный автобус.

Фото: Piter.tv