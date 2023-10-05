В Петербурге гражданина США отправили в колонию за реабилитацию нацизма

Мужчина признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина РФ и США, который признан виновным в реабилитации нацизма. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

М. приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также полтора года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.

Мужчина признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке.

Летом 2022 года обвиняемый опубликовал в "Одноклассниках" фотографию георгиевской ленты с оскорбительным комментарием, включавшим нецензурную брань. Также перед Днём Победы он выложил фото, выражавшее неуважение к дням воинской славы и памятным датам России.

Видео: объединенная пресс-служба судов