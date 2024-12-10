Обвиняемый в реабилитации нацизма петербуржец предстанет перед судом

Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма в интернете).

Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении петербуржца по п. "в" ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма в интернете), рассказали в ГСУ СК РФ по городу 10 декабря.

Обвиняемый с 15 на 16 января прошлого года в квартире на улице Ахматовской в Пушкине в ответ на пост, размещенный в социальной сети "ВКонтакте", опубликовал комментарий, который содержал отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также "сведения, выражающие явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах РФ, связанных с защитой Отечества, а равно осквернил символ воинской славы страны".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: петербуржец заплатит штраф в 300 тыс. рублей за комментарий, оправдавший обстрел Белгорода.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу