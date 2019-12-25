В Петербурге с 8 октября ограничивают движение по набережным перед закрытием Биржевого моста

Ограничения снимут 29 сентября 2022 года.

В пятницу, 8 октября, начинается ремонт Биржевого моста. Проезд по набережным на Васильевском острове изменится, поэтому водителям нужным быть внимательным перед составлением маршрута.

Утром 8 октября ограничат проезд у Тучкова моста по набережной Макарова. Днем движение здесь будет открыто, но с 22:00 до шести утра 9 октября движение будет перекрыто.



В субботу, 9октября, Биржевой мост будет закрыт для транспорта и пешеходов. Все будут перенаправлены на Тучков мост.

Движение с утра 9 октября будет ограничено по Мытнинской набережной Биржевого моста, набережной Макарова, по улице. Ограничения снимут 29 сентября 2022 года.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"