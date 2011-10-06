Общественный транспорт с Биржевого моста на год переедет на Тучков мост

Мост уходит на капительный ремонт 9 октября.

С 9 октября Биржевой мост в Петербурге закрывается на капитальный ремонт – движение для транспорта и пешеходов будет закрыто. Общественный транспорт, проходящий по Биржевому мосту, на год перенаправят на Тучков мост. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Речь идет об автобусах №№10 и 191 и троллейбусе №7. Транспорт после Дворцового моста будет направлен в объезд: по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О. и по Тучкову мосту. Автобусы и троллейбусы вернутся на Биржевой мост после окончания основных ремонтных работ – в ноябре 2022 года.

В ближайшие годы компании "Возрождение" предстоит отремонтировать опоры и пролеты моста, заменить бетонную плиту на современную ортотропную, а электромеханический привод разводного пролета – на гидравлический. Также специалисты проведут дорожные работы и восстановят перильное ограждение и столбы освещения. Работы планируют завершить в мае 2023 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершили работы по облицовке тоннеля Гренадерского моста.

Фото: Piter.tv; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга