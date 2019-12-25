В Петербурге ограничат рост тарифов на услуги ЖКХ в 2022 году

Такое решение приняли на совещании членов городского правительства.

Накануне, 15 ноября, в Смольном по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства приняли решение ограничить рост тарифов на услуги ЖКХ в следующем году.

Максимальный рост платы петербуржцев за коммунальные услуги составит лишь 3,5%, что на 2,8% ниже утвержденного правительством России.

По словам губернатора, изначально правительство установило для Петербурга предельный индекс в 6,3%, но удалось согласовать снижение уровня. Чиновники учли инвестиционные программы модернизации инженерно-энергетического комплекса.

Защита интересов наших горожан должна быть на первом месте. Александр Беглов

Ждать изменение тарифов на коммунальные услуги стоит 1 июля 2022 года.

Ранее мы писали, что в "Петроэлектросбыте" рассказали об изменениях в квитанции.

Фото: Piter.tv