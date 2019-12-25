В Петербурге ограничат движение в трех районах с 5 октября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах с 5 октября.

В Петербурге из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение транспорта в Выборгском, Невском и Пушкинском районах с 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 5 октября (21:00) по 6 октября (06:30) закрывается движение транспорта по Парковой улице в поселке Левашово от улицы Добрая Горка до железнодорожного переезда из-за ремонта дороги.

Невский район

Также из-за ремонта дороги с 5 октября (08:00) по 14 октября (08:00) ограничивается движение транспорта по улице Кржижановского от Российского проспекта до улицы Коллонтай, включая перекресток с проспектом Солидарности.

Пушкинский район

На один день 5 октября ограничивается движение транспорта по Софийской улице в поселке Шушары от КАД до Ленсоветовской дороги из-за ремонта дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в шести районах с 2 и 4 октября.

Фото: Piter.TV