В Петербурге ограничат движение в шести районах с 2 и 4 октября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в шести районах с 2 и 4 октября.

В Петербурге в Выборгском, Калининском, Курортном, Приморском, Пушкинском и Центральном районах ограничат движение для транпсорта с 2 и 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 4 октября (21:00) по 5 октября (06:30) закрывается движение транспорта по Парковой улице в поселке Левашово от улицы Добрая Горка до железнодорожного переезда. Причина в ремонте дороги.

Калининский район

С 4 по 5 октября закрывается движение транспорта по Чугунной улице от Литовской улицы до Менделеевской улицы из-за ремонта дорожного покрытия.

Курортный район

С 4 по 15 октября ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе от улицы Володарского до Вокзальной улицы, включая перекрестки и транспортную развязку Приморского шоссе из-за ремонта дороги.

Приморский район

С 4 по 6 октября ограничивается движение транспорта по улице Щербакова от Земской улицы до Новосельковской улицы, закрывается движение транспорта по Новосельковской улице у улицы Щербакова из-за ремонта дороги.

Пушкинский район

Из-за ремонта дороги на один день 4 октября закрывается движение транспорта по боковому проезду Софийской улицы в поселке Шушары, включая перекресток с Николаевский проездом.

Центральный район

С 2 октября по 12 декабря в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта у дома 44 по Литейному проспекту.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах с 29 сентября.

Фото: Piter.TV