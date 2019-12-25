В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах с 29 сентября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах с 29 сентября.

В Петербурге ограничат движение транспорта в Адмиралтейском, Выборгском и Курортном районах с 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Адмиралтейский район

С 29 сентября по 1 октября (в ночное время с 23:00 до 06:00) закрывается движение транспорта по Вознесенскому проспекту от Казанской улицы до Гражданской улицы.

Выборгский район

С 29 сентября (22:00) по 30 сентября закрывается движение транспорта по боковому проезду Горского шоссе у дома 165 в поселке Левашово из-за ремонта дороги.

Курортный район

С 29 сентября по 5 октября ограничивается движение транспорта по улице Токарева в городе Сестрорецке от Приморского шоссе до Дубковского шоссе из-за ремонта дороги.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах с 28 сентября.

Фото: Piter.TV