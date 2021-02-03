В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах с 28 сентября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в семи районах с 28 сентября.

В Петербурге с 28 сентября в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Колпинском, Московском, Петродворцовом и Центральном районах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Адмиралтейский район

В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 28 сентября по 7 октября ограничивается движение транспорта по Садовой улице от проспекта Римского-Корсакова до Московского проспекта, а по 7 октября закрывается движение транспорта по Кокушкину мосту от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова.

Василеостровский район

С 28 сентября по 13 октября ограничивается движение транспорта по Таможенному переулку от Университетской набережной до Биржевого проезда из-за ремонта дороги, а по 17 ноября ограничивается движение транспорта по Наличной улице от Малого проспекта В.О. до улицы Нахимова, включая перекресток с Малым проспектом В.О. и боковой проезд.

Кировский район

С 28 сентября по 15 октября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта у дома 35 по улице Лени Голикова.

Колпинский район

С 28 сентября по 30 декабря в связи с ремонтом дороги закрывается движение транспорта по бульвару Свободы в городе Колпино от бульвара Победы до Соборной улицы.

Московский район

В связи с производством работ по прокладке водопровода по Звездной улице от Московского шоссе до улицы Ленсовета с 28 сентября по 14 октября закрывается движение транспорта по Звездной улице в направлении от Московского шоссе к Пулковской улице.

Петродворцовый район

С 28 сентября по 13 октября в связи с производством работ по прокладке водопровода закрывается движение транспорта по улице Дашкевича в городе Петергофе от улицы Аврова до Озерковой улицы.

Центральный район

С 28 сентября 2023 года по 30 октября 2024 года в связи с производством работ по размещению фасадных лесов ограничивается движение транспорта по улице Некрасова и улице Радищева у дома 46 по улице Некрасова.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 27 сентября ограничат движение в четырех районах.

Фото: Piter.TV