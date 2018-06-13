В петербурге с 27 сентября ограничат движение в четырех районах

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 27 сентября.

В Петербурге с 27 сентября ограничат движение в Выборгском, Приморском, Курортном и Фрунзенском районах с 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до КАД на один день 27 сентября закрывается движение транспорта по Придорожной аллее у проспекта Культуры.

Курортный район

В связи с ремонтом дороги на Приморском шоссе с 27 сентября (20:00) по 3 октября закрывается движение транспорта по Приморскому шоссе в направлении от Зеленогорского шоссе к Вокзальной улице, включая перекрестки.

Приморский район

С 27 сентября (08:00) по 29 сентября (08:00) закрывается движение транспорта по набережной Черной речки от Выборгской набережной до Торжковской улицы из-за ремонта дороги.

Фрунзенский район

Из-за ремонта дороги 27 сентября по 14 октября ограничивается движение транспорта по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы.

Ранее сообщалось, что ремонт перекроет движение по набережной Чёрной речки на 4 дня.

Фото: Piter.TV