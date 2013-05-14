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Ремонт перекроет движение по набережной Чёрной речки на 4 дня
Сегодня, 10:14
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Ремонт перекроет движение по набережной Чёрной речки на 4 дня

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Помимо самой набережной, водители не смогут проехать по ряду других улиц.

С понедельника, 25 сентября, движение транспорта по набережной Чёрной речки в Петербурге будет затруднено в связи с ремонтными работами. Проезд по нескольким улицам закроют на 4 дня. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Помимо самой набережной, водители не смогут проехать по Красногвардейскому и Вазаскому переулкам, Сердобольской и Старобельской улицам и по улице Графова. Ограничения продлятся с 8:00 сегодняшнего дня по 8:00 29 сентября.

Кроме того, с 8:00 27 сентября по  8:00 29 сентября движение будет ограничено на участке набережной Чёрной речки от Выборгской набережной до Торжковской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ограничили движение транспорта в семи районах с 23 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничение движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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