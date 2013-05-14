Ремонт перекроет движение по набережной Чёрной речки на 4 дня

Помимо самой набережной, водители не смогут проехать по ряду других улиц.

С понедельника, 25 сентября, движение транспорта по набережной Чёрной речки в Петербурге будет затруднено в связи с ремонтными работами. Проезд по нескольким улицам закроют на 4 дня. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Помимо самой набережной, водители не смогут проехать по Красногвардейскому и Вазаскому переулкам, Сердобольской и Старобельской улицам и по улице Графова. Ограничения продлятся с 8:00 сегодняшнего дня по 8:00 29 сентября.

Кроме того, с 8:00 27 сентября по 8:00 29 сентября движение будет ограничено на участке набережной Чёрной речки от Выборгской набережной до Торжковской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ограничили движение транспорта в семи районах с 23 сентября.

Фото: Piter.TV