В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах с 23 сентября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в семи районах с 23 сентября.

В Петербурге ограничат движение транспорта в Выборгском, Калининском, Невском, Приморском. Фрунзенском, Красногвардейском и Центральном районах с 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 23 по 24 сентября в связи с производством работ по реконструкции тепловой сети закрыто движение транспорта по улице Есенина от Поэтического бульвара до проспекта Просвещения.

С 23 сентября (20:00) по 23 сентября (13:00) закрывается движение транспорта по Горскому шоссе в поселке Левашово от Левашовского шоссе до дома 165 по Горскому шоссе. На участке будет проводиться ремонт дороги.

Калининский район

С 23 по 29 сентября ограничивается движение транспорта из-за ремонта дороги по Чугунной улице от Литовской улицы до Полюстровского проспекта.

Красногвардейский район

С 23 сентября (08:00) по 27 сентября (08:00) закрывается движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта у дома 63 от Шафировского проспекта до улицы Руставели. Причина в ремонте дорожного покрытия.

Невский район

С 23 сентября по 5 ноября в связи с производством работ по ремонту дороги ограничивается движение транспорта по Ивановской улице от проспекта Обуховской Обороны до Белевского проспекта.

Приморский район

С 23 по 24 сентября закрывается движение транспорта по Долгоозерной улице в створе Комендантского проспекта из-за замены светофоров.

Фрунзенский район

С 23 сентября по 24 декабря в связи с производством работ по ремонту дороги закрывается движение транспорта по Карпатской улице от Дунайского проспекта до Малой Балканской улицы.

Также из-за ремонта дороги с 23 по 24 сентября закрывается движение транспорта по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы, включая перекресток с улицей Турку.

Центральный район

С 23 по 30 сентября ограничивается движение транспорта по Смольной набережной у дома 6 по улице Смольного в связи с производством работ по прокладке электрокабеля.

Ранее сообщалось, что в Петербурге введут ограничения для транспорта в четырех районах с 22 сентября.

Фото: Piter.TV