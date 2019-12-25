В Петербурге введут ограничения для транспорта в четырех районах с 22 сентября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 22 сентября

В Петербурге ограничения движения транспорта введут с 22 сентября в Василеостровском, Красносельском, Приморском и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Василеостровский район

С 22 сентября по 15 октября в связи с ремонтом дороги ограничивается движение транспорта по Университетской набережной от Кадетской линии до 4-й линии В.О.

Красносельский район

С 22 сентября по 6 октября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по проспекту Ветеранов от улицы Пионерстроя до улицы Владимира Пчелинцева.

Приморский район

С 22 по 24 сентября ограничивается движение транспорта по Школьному переулку от улицы Оскаленко до Шишмаревского переулка. Причина в прокладке инженерных сетей.

Центральный район

С 22 по 26 сентября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по улице Печатника Григорьева от Рязанского переулка до Остропольского переулка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 21 сентября ограничат движение в двух районах.

Фото: Piter.TV

