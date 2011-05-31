В Петербурге с 21 сентября ограничат движение в двух районах

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 21 сентября

В Петербурге перекроют движение в Красногвардейском и Курортном районах с 21 сентября. Об этом сообщли в пресс-службе Смольного.

Красногвардейский район

С 21 сентября 2023 года по 26 мая 2026 года в связи с производством работ по установке временных ограждений закрыто движение транспорта по боковому проезду Малоохтинской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Малоохтинскому мосту.

С 21 сентября по 15 октября ограничивается движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и Гранитной улицы из-за установки свеофора.

Из-за работ по ремонту дорожного покрытия по боковым проездам Пискаревского проспекта с 21 сентября (08:00) по 23 сентября (08:00) закрывается движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта у дома 56 от улицы Руставели до Шафировского проспекта.

Курортном район

С 21 сентября (20:00) по 22 сентября (07:00) закрывается движение транспорта по съезду с ЗСД на Левашовское шоссе в поселке Левашово из-за ремонта дороги.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в двух районах с 20 сентября.

Фото: Piter.TV