В Петербурге ограничат движение в двух районах с 20 сентября

В Петербурге с 20 сентября ограничат движение транспорта в двух районах: Выборгском и Красногвардейском. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Выборгский район
В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до КАД с 20 по 30 сентября ограничивается движение по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до Бугровского путепровода, включая боковые проезды, по 7 октября по проспекту Культуры от Бугровского путепровода до КАД, по 2 октября по съездам с проспекта Культуры на Верхнюю улицу.
Красногвардейский район
С 20 по 29 сентября ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Большой Пороховской улицы до шоссе Революции, включая боковые проезды из-за ремонта дорожного полотна.
В связи с производством работ по ремонту дороги на проспекте Маршала Блюхера с 20 по 26 сентября ограничивается движение по проспекту Маршала Блюхера от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы ограничат проезд в девяти районах Петербурга.
Фото: Piter.TV
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