В Петербурге ограничат движение в двух районах с 20 сентября

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в двух районах с 20 сентября

В Петербурге с 20 сентября ограничат движение транспорта в двух районах: Выборгском и Красногвардейском. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до КАД с 20 по 30 сентября ограничивается движение по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до Бугровского путепровода, включая боковые проезды, по 7 октября по проспекту Культуры от Бугровского путепровода до КАД, по 2 октября по съездам с проспекта Культуры на Верхнюю улицу.

Красногвардейский район

С 20 по 29 сентября ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Большой Пороховской улицы до шоссе Революции, включая боковые проезды из-за ремонта дорожного полотна.

В связи с производством работ по ремонту дороги на проспекте Маршала Блюхера с 20 по 26 сентября ограничивается движение по проспекту Маршала Блюхера от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы ограничат проезд в девяти районах Петербурга.

Фото: Piter.TV

